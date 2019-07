Suikerrock en chef Gilles Melchior presenteren de Apero Bar. “We serveren lekkere verfijnde en festival geïnspireerde gerechtjes, vergezeld van heerlijk verfrissende cocktails.” Vanessa Dekeyzer

22 juli 2019

17u24 5 Tienen Suikerrock pakt uit met een gloednieuw initiatief: een hippe Apero Bar op de Kalkmarkt. Het festival werkt hiervoor samen met Gilles Melchior en zijn Tiense toprestaurant Melchior. “Ik vind het belangrijk dat er op een festival ook echt ‘festival eten’ is. Daarom dat we festival food serveren maar dan met een Melchior twist”, zegt de jonge topchef.

“Met Suikerrock trekken we al jaren de kaart van ‘good quality festival food’, zegt organisator Walter Kestens. “Kijk maar naar onze frietstanden waar we werken met echte frituristen en verse frieten, onze samenwerking met onder meer De Burgerij, Würst, Ellis Gourmet Burger en vele anderen. En natuurlijke onze food truck corner, waar we sinds 2015 enkel kwalitatieve foodtrucks plaatsen én een zeer divers aanbod aanbieden. Als festival willen dan ook culinair blijven vernieuwen en de lat nóg hoger leggen. Deze samenwerking met Gilles Melchior is dan ook een logische, volgende stap. Restaurant Melchior is de absolute top in Tienen en staat gekend voor zijn verfijnde gerechten en topkwaliteit.”

“Tot nu toe was het restaurant tijdens Suikerrock altijd gesloten, omdat we in jaarlijks verlof waren. Maar de zin groeide om tijdens het festival toch eens iets speciaals te doen”, vertelt Gilles. “Mijn idee was om een soort bar voor het restaurant te maken. Ik wilde Walter betrekken in mijn plannen en blijkbaar speelde hij ook al met een dergelijk idee. Zo kwamen we samen tot de toegankelijk Apero-Food Bar, maar dan wel op een meer interessante plaats, op de Kalkmarkt, vlakbij de optredens op het hoofdpodium.”

“We willen in de Apero Bar lekkere verfijnde en festival geïnspireerde gerechtjes aanbieden, vergezeld van heerlijk verfrissende cocktails zoals Melchior’s Special, Moscow Mule of Whisky Sour. De komende dagen wordt de menukaart bekend gemaakt”, zegt Walter Kestens. Gilles verklapt wel al enkele gerechtjes: steamed buns met gelakt buikspek, oesters en Libanese pizza. “Ik krijg van Walter ter plaatse een keuken, waar ik mijn ding kan doen”, zegt Gilles. “Het wordt ongetwijfeld een bijzonder leuke ervaring en hopelijk kan ik veel hongerige magen vullen.”

Suikerrock Apero by Melchior bevindt zich op de Kalkmarkt, vlak naast de OLV-kerk en is vrij toegankelijk op voorwaarde dat je een festivalticket hebt. Reserveren is niet mogelijk en betalen kan er enkel met Suikerrock-jetons.