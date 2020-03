Suikerrock deelt oproep van vrijetijdssector Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

16u00 4 Tienen Suikerrock deelt op haar Facebookpagina de oproep vanuit de hele vrijetijdssector om opgelegde maatregelen rond corona strikt op te volgen, zodat het een zomer kan worden vol muziek, ontspanning, reizen, sporten en vriendschap.

“We willen aan ons publiek, dat al eens jonge mensen zijn, duidelijk stellen dat het nu echt wel 10 over twaalf is”, zegt Walter Kestens, organisator Suikerrock.

De voorverkoop voor het festival, dat van 30 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt en aan haar laatste editie toe is, is stilgevallen. “Mensen hebben wat anders aan hun hoofd nu”, weet Walter. “We zijn nu vooral bekommerd om de gezondheid van onze medeburgers, fans, vrijwilligers en alle anderen. Die gaat nu voor. Voor al de rest hebben we nog tijd zat en pikken we later weer in. Laten we nu samen voor elkaar zorg dragen en respect hebben voor iedereen die voor ons in de weer is.”