Stuur nu jouw leukste foto’s of filmpjes in voor Kweikersdag Kristien Bollen

22 september 2020

18u20 1 Tienen Helaas geen vijfjaarlijkse Kweikersparade en Lazuur op 10 oktober in de Tiense binnenstad. Corona natuurlijk... Maar de stad en opgewekTienen hebben niet stilgezeten. Ze hebben namelijk een alternatief programma uitgewerkt en vragen alle inwoners om daarvoor foto’s en filmpjes in te sturen.

Nu de Kweikersparade uitgesteld is naar 2021, hebben de stad en de vrijwilligers van opgewekTienen een voornamelijk digitaal alternatief programma in elkaar gebokst voor de Tiense feestdag op 10 oktober. Er zullen feestelijkheden plaatsvinden, alleen zijn deze niet publiek toegankelijk. Wel worden ze digitaal uitgezonden.

Voor deze online uitzending zijn de organisatoren op zoek naar leuke, al dan niet zelfgemaakte foto’s en filmpjes over Tienen en haar inwoners. Mooie fotoreportages over Tienen, de voorstelling van een vereniging, videoclips van Tiense muziekbands, een filmpje over het bereiden van een Tiens streekgerecht, een favoriet Tiens plekje... Het mag allemaal.

De foto’s en filmpjes dienen uiterlijk op woensdag 30 september bezorgd te worden via kweikersdag@tienen.be en worden tijdens de Kweikersdag uitgezonden met mooie achtergrondmuziek. Jouw filmpje stuur je dus maar beter zonder geluid in, behalve als het om Tiense muziekbands gaat. Grote bestanden worden het best verstuurd via WeTransfer of een andere uploaddienst.

Het volledige programma van de Kweikersdag wordt volgende week bekend gemaakt.