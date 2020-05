Studenten kunnen vanaf volgende week blokken in De Kruisboog Vanessa Dekeyzer

28 mei 2020

14u10 0 Tienen Studenten die een rustige plek zoeken om te blokken, kunnen van dinsdag 2 tot en met vrijdag 26 juni terecht in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog. Er is plaats voor 20 studenten per dag, dit uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Tijdens de blokperiode voorziet de stadsbibliotheek steeds rustige studieplekken voor jongeren. Gezien de coronacrisis en de maatregelen die hierbij in voege zijn, zal dit niet mogelijk zijn voor de blokperiode in juni. De bibliotheek heropent weliswaar op 2 juni ’20 opnieuw de deuren, maar kan nog geen antwoord bieden op de vraag van studerende jongeren wegens ruimtegebrek.

Vandaar dat CC De Kruisboog ingeschakeld wordt. “Hier kunnen studenten op weekdagen tussen 9 en 20 uur komen blokken in de polyvalente zaal”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V). “Uiteraard worden de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen. Zo zal er minimum 1,5 meter afstand tussen de tafels zijn, is er een aparte in- en uitgang, behoudt elke student gedurende een volledige dag dezelfde studieplek en wordt de zaal na elk gebruik ontsmet. Aan de studenten wordt gevraagd zelf een mondmasker mee te brengen en dit aan te doen bij het betreden en verlaten van de zaal. In de zaal is toezicht aanwezig.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via het nummer 016 80 56 96 of dekruisboog@tienen.be. Op www.tienen.be/studieplek vindt men een overzicht van alle veiligheidsrichtlijnen. ‘Indien de vraag groter blijkt, wordt bekeken of uitwijken naar de Manege mogelijk is’, besluit schepen Bergé.