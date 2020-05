Streekshop en toeristisch infokantoor opnieuw open vanaf 26 mei Kristien Bollen

25 mei 2020

18u23 0 Tienen Vanaf dinsdag 26 mei openen de Streekshop en het Toeristisch regionaal infokantoor opnieuw de deuren. Op zondag blijft de Streekshop gesloten. Bezoekers wordt aanbevolen een mondmasker te dragen.

Na het afkondigen van de lockdownmaatregelen, sloten ook de Streekshop en het Toeristisch regionaal infokantoor op de Grote markt van Tienen de deuren. Na de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen te hebben, heropenen beide vanaf dinsdag 26 mei.

Liefst mondmasker dragen en enkel betaling via bankcontact

De winkel betreden gebeurt via de ingang op het Torekesplein. De winkel verlaten kan via de zijkant in de zuilengalerij. Er mogen maximaal drie klanten tegelijk in de winkel aanwezig zijn en een veilige afstand moet bewaard blijven. Aan de bezoekers wordt aanbevolen een mondmasker te dragen. Betalen kan enkel via Bancontact.

In de Streekshop zullen opnieuw afvalzakken en GFT-stickers verkocht worden.

Omdat museum het Toreke gesloten blijft voor herstellingswerken, zal de Streekshop op zondag gesloten zijn.