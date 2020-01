Straatracer krijgt ook in beroep alcoholslot en fikse boete KAR

31 januari 2020

16u06 0 Tienen Een man uit Tienen heeft in beroep dezelfde straf gekregen voor een straatrace in de suikerstad op 19 oktober 2018.

Andy R. kruiste omstreeks 1 uur ’s nachts een politiepatrouille ter hoogte van het kruispunt Aandorenstraat met de Beauduinstraat en de Bergévest. De agenten zagen hoe twee auto’s met hoge snelheid en al bumperklevend door de straten scheurden richting centrum. Ze reden meer dan dubbel zo snel dan toegelaten volgens de agenten. Zij intercepteerden de snelheidsduivels op de Veemarkt. R. bestuurde een BMW en bleek gedronken te hebben. Hij moest zich voor de rechter verantwoorden voor de onaangepaste snelheid, het rijden onder invloed en omdat hij iemand aanspoorde snel te rijden. R. werd in eerste aanleg veroordeeld tot een boete van 3.400 euro, waarvan 1.080 euro met uitstel. Hij kreeg eveneens vier maanden rijverbod en moet opnieuw slagen voor de vier herstelexamens. De rechter legde hem ook gedurende twee jaar een alcoholslot op. R. ontkende het feit dat hij iemand had aangezet snel te rijden en hij ging in beroep tegen die straf. “De loutere ontkenning van de feiten door beklaagde volstaat niet om de materiële vaststellingen gedaan door de politie te weerleggen.” De rechtbank bevestigde het eerste vonnis.