Storm van protest tegen bouw 16 windturbines Timing van openbaar onderzoek stuit omwonenden tegen de borst Geert Mertens

26 juni 2019

00u26 0

“Het nieuwe windturbinepark langs de E40 in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden gaat voor talloze gezondheidsproblemen in de regio zorgen.” Dat zegt het actiecomité 16 windturbines. Storm en Elicio hielden dinsdagavond een toelichting over het project. Zo’n 120 à 140 omwonenden woonden de infosessie bij. Na het verplichte nummer - de voorstelling van het project - volgde een vragenronde waarbij de bezorgdheden van de omwonenden werd besproken.

Tussen de woonkernen in wordt er, verspreid over vier gemeenten, een nieuw windturbinepark voorzien. In totaal verrijzen er zestien mastodonten. De tiphoogte van de turbines bedraagt minimaal 122 en maximaal 150 meter. “Iedereen heeft de mond vol over inspraak van de burgers maar ondertussen wordt het openbaar onderzoek gepland in volle vakantieperiode”, zegt Stef Goris van het actiecomité. “De mensen zijn bezig met de examens van de kinderen en de aankomende vakantie. Dat is zeer ongepast, te meer dat de procedure al jaren loopt. Op een uitstel van een paar maanden komt het niet meer.”

Het actiecomité ontdekte ondertussen al een vormfout. “Op de gele affiche, die uithing, staat dat bezwaarschriften kunnen ingediend worden tot 23 juni”, luidt het. “Wellicht een tipfout - het moet 23 juli zijn - maar we hebben de deurwaarder er een proces-verbaal van laten opmaken. Als de procedure met twee maanden verlengd wordt, hebben de burgers tenminste de tijd om bezwaar in te dienen.”

Dat gaat zeker en vast gebeuren. “We hebben een topadvocaat onder de arm genomen”, aldus Goris. “We gaan een collectief bezwaar indienen, naast de individuele bezwaarschriften.”

De grootste ergernis is er op het vlak van gezondheid. De windturbines produceren een infrasoon geluid van 109 db. “Dat is meer dan Rock Werchter”, luidt het. Alhoewel het zo’n lage tonen zijn dat het menselijk gehoor deze niet kan horen, heeft het wel invloed op de gezondheid. “Er zijn situaties bekend van oude mensen die plots niet meer kunnen slapen. Dit is gewoon immoreel. Bovendien gaat ook de waarde van onze eigendom dalen. Daarnaast is er ook de hinder door slagschaduw van de wieken.”

Ook het landschap zal voor altijd bezoedeld zijn. “Als we ‘s avonds op ons terras willen genieten in de zomer zullen we continu afgeleid worden door de rode flikkerlichten op de turbines”, aldus Goris. “Dit is gewoon onaanvaardbaar.”

Grote afwezige op de afspraak was het Tiense stadsbestuur. “Ik vind het onaanvaardbaar dat er niemand van het college aanwezig was om vragen van de bewoners te beantwoorden”, voegt hij eraan toe. “Dit getuigt van weinig respect naar de burgers toe. Het lijkt wel alsof de politiek denkt: de verkiezingen zijn achter de rug.”

Het actiecomité is van plan om zoveel mogelijk bewoners te mobiliseren om bezwaar in te dienen. “Op donderdag 4 juli is er om 19.30 uur een infovergadering in het streekcafé Ter Quabeecke”, zegt Jan Peeters van het actiecomité uit Boutersem.

“Op maandag 8 juli is er een infomoment in het ontmoetingscentrum Kumtich aan de Keibergstraat om 19.30 uur”, aldus Goris. “Dan wordt, samen met de advocaat, ook het collectieve bezwaarschrift besproken. Het is voor ons duidelijk dat de windturbines niet thuishoren tussen onze woonkernen.”