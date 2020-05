Stoffige vrachtwagenparking aan Citrique zorgt voor frustratie bij buurtbewoners. “Gezellig buiten eten of je was buiten ophangen, kan hier gewoon niet” Vanessa Dekeyzer

08 mei 2020

15u32 0 Tienen Bewoners van de OLV-ten-Steenstraat in Grimde zijn het beu om al jaren in het stof te leven. Dat komt van de vrachtwagenparking van citroenzuurfabrikant Citrique Belge aan de overkant van de straat. “De parking wordt om de twee dagen besproeid, maar dat is een druppel op een hete plaats”, zegt bewoner Marc Sterckx.

“Ongeveer vijftien jaar geleden is naast de hoofdingang van de Citrique een parking voor vrachtwagens gekomen”, vertelt Marc. “Jaren geleden hebben er daar beton gekraakt en open gewalst en dat is natuurlijk om problemen vragen. Bij elke vrachtwagen die de parking op-en afrijdt komt er een stofwolk vrij, zeker wanneer het droog is, zoals nu. Als je weet dat er dagelijks tientallen vrachtwagens op die parking komen te staan, kan je je misschien een beeld vormen van hoeveel stof er hier in de onmiddellijke buurt verspreid wordt.”

“Je was uithangen, kan je eigenlijk niet meer”, zegt buurvrouw Christiane. “Je auto wassen, heeft hier ook weinig zin, binnen de kortste keren ligt er weer een laagje stof op, net als ramen en deuren.” En vooral wanneer de wind ongunstig staat, komt er heel wat stof richting de woningen van de OLV-ten-Steenstraat. “Je moet dus winter en zomer zoveel mogelijk deuren en ramen gesloten houden”, zeggen buurtbewoners André en Eddy. “Op een zonnige dag eens lekker gezellig buiten eten, kunnen wij ook niet, tenzij je graag je gerecht op een bedje van cementstof eet.”

De buurt vraagt dat Citrique nadenkt over een oplossing en graag heel snel. “Vandaag wordt de parking om te twee dagen besproeid, maar dat is veel te weinig. Vroeger gebeurde dat trouwens twee maal per dag, maar die inspanning wordt niet meer geleverd”, zegt Marc. “Wij als burgers worden gesensibiliseerd om het waterverbruik, gezien de schaarste, tot een minimum te beperken en Citrique verbruikt liters en liters water om de parking nat te houden, terwijl je eigenlijk makkelijk een oplossing hebt, door asfalt op dat terrein te voorzien. Dat is ons trouwens al vele jaren beloofd door Citrique, maar blijft tot op heden een loze belofte. We hebben het dan ook niet nagelaten om een klacht bij de milieudienst in te dienen.”

Geen regen

“Deze stofproblematiek staat inderdaad op onze radar”, zegt Emmanuel Raskin, director compliance Citrique Belge. “Regelmatig overleggen wij met het buurtcomité en we zijn ons bewust van de mogelijke hinder die in het verleden eerder sporadisch was. Daarom ook hebben wij begin dit jaar langs het Kluizenaarspad een berm aangelegd, voorzien van struiken en bomen om de hinder in die richting te beperken. Hopelijk groeien de planten snel om zo het meeste stof voor de omgeving tot een minimum te beperken.”

Emmanuel Raskin voegt er aan toe dat Citrique dit jaar net als iedereen slachtoffer van de droogte is. “Zo is er de afgelopen maand bijna geen regen gevallen en zijn al onze terreinen zeer stoffig. De wind en vrachtwagens waaien het stof nog eens op. Om deze reden hebben wij begrip voor de klachten van de buren maar met de lockdown zijn we er nog niet in geslaagd enkele korte termijn maatregelen te nemen andere dan maximaal te bevochtigen en zo opwaaiend stof te verhinderen. We werken wel aan enkele scenario’s die wij hopelijk binnenkort met het stad kunnen bespreken. Intussen blijven wij in contact met de buren en trachten wij maximaal de hinder weg te nemen.”

Klacht

Ook bij de stad Tienen is het probleem gekend. “Onze milieudienst verwittigde op 30 maart de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)”, zegt schepen Paul De Cort (Groen). “Die heeft nu 45 dagen de tijd om de klacht te onderzoeken en ons dan te rapporteren. We volgen dit zeker op.”