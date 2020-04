Stijging aantal opnames RZ Tienen stagneert Vanessa Dekeyzer

11u40 0 Tienen Na de sterke stijging van het aantal ‘covidopnames’ vorige week, lijkt de situatie in RZ Tienen stilletjes aan te stabiliseren. Er verblijven nu 36 covidpatiënten in het Regionale Ziekenhuis. Negen patiënten mochten het ziekenhuis weer verlaten.

“We zijn voorzichtig positief, maar de strijd is uiteraard nog niet gestreden”, zegt algemeen directeur, dokter Hans Struyven. “Momenteel is 50 procent van de bedden voor covidpatiënten in gebruik. We hebben zelfs een bezetting van 60 procent op onze intensieve afdeling.”

Toch dreigt er nog geen capaciteitstekort. “We werken nauw samen met de ziekenhuizen uit ons netwerk en kunnen patiënten overbrengen naar UZ Leuven wanneer onze capaciteit haar maximum bereikt”, gaat directeur Struyven verder. “Bovendien ondersteunen we de lokale woonzorgcentra met materiaal, opleidingen en vrijwilligers zodat zij zo weinig mogelijk patiënten naar het ziekenhuis moeten doorverwijzen. De samenwerking met de eerstelijnszorg en de stad Tienen verloopt prima.”

Ook de personeelsuitval lijkt voorlopig mee te vallen. “Uiteraard zijn er medewerkers die ziek worden, maar voorlopig kunnen we de puzzel maken. Dat hebben we vooral te danken aan de enorme inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Zowel artsen als verpleegkundigen heroriënteren zich om bij te springen op de covidafdelingen. Ik ben dan ook enorm fier op de fantastische samenhorigheid in ons ziekenhuis”, besluit de directeur.