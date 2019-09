Stichting Delacroix viert opening van Land van Avontuur Vanessa Dekeyzer

21 september 2019

15u55 0 Tienen Op de Campus van Delacroix in Hakendover vond de feestelijke opening plaats van het Land van Avontuur, een project gericht op beweging en een hogere levenskwaliteit voor de cliënten.

Stichting M.M. Delacroix, de Tiense zorgaanbieder voor mensen met een beperking, is steeds op zoek naar manieren om haar cliënten te stimuleren en hun motorische vaardigheden te verbeteren. Vanuit die visie ontstond het Land van Avontuur, een bewegingstuin met een verkeers-en avonturenpark op Campus Ten Haghedorne in Hakendover. “De tuin staat eveneens symbool voor een gezond en sociaal leven, want dat is wat beweging nu eenmaal doet voor ieder van ons”, vertelt algemeen directeur Fabienne Van Dam.

Voor de uitbouw van het project werd enerzijds het bestaande verharde fiets- en loopparcours verbeterd tot een verkeerspark. Hiervoor zijn er attributen (verkeersborden, gocarts) en sportmateriaal (basketbalring, volleybalnet) voorzien zodat het plein in dolomiet ook voor sport kan gebruikt worden. Anderzijds heeft de organisatie een nieuw plein aangelegd dat focust op motorische vaardigheden. In dit avonturenpark kunnen cliënten terecht bij het klimrek voor behendigheid, de wip voor hoogtegevoel en het balanceerpad voor evenwicht.

“Het Land van Avontuur is een warm project dat niet tot stand kon komen zonder de bijdragen van een sterk team collega’s en mooie giften van andere organisaties en families. Dankzij hen kunnen we de nuttige dagbesteding en hoge levenskwaliteit voor onze cliënten blijven garanderen, en dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait”, aldus Fabienne Van Dam.