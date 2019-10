Stichting Delacroix nodigt brede publiek uit voor groots halloweenevent Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

10u01 0 Tienen Op woensdag, 30 oktober verwelkomt Stichting Delacroix het grote publiek voor haar jaarlijks halloweenevenement op het domein in Hakendover.

De halloweentocht van Stichting Delacroix is al jaren een traditie voor zowel bezoekers met een verstandelijke beperking als het brede publiek. “Heel het domein in Hakendover staat in het teken van Halloween en er valt dus ook heel wat te beleven”, klinkt het.

Op het wandelparcours worden bezoekers getrakteerd op onder andere sfeervolle verlichting, prachtig verklede figuranten, bibberende benen in de kelder, geanimeerd belevingstheater en een jongleershow. Na al die actie is er de mogelijkheid om soep, een spekfakkel of een hotdog te eten. “Tussen 18 en 19 uur zet Stichting Delacroix haar deuren open voor cliënten van voorzieningen uit de regio. Vanaf 19 uur is het brede publiek welkom, met laatste vertrek omstreeks 20.45 uur.”