Stichter van HFK, Freddy Kestens (72) overleden Kristien Bollen

28 augustus 2020

De 72-jarige Tienenaar Freddy Kestens is vrijdag plots overleden. Hij stierf na een korte ziekte. De man begon samen met zijn echtgenote Anny Lambrechts in 1968 een winkel in de Gilainstraat in het centrum. Deze winkel bood voornamelijk kachels en ijzerwaren aan maar al snel groeide HFK (Huis Freddy Kestens) uit tot een immense zaak. Freddy breidde het gamma uit naar electro, verwarming, sanitair, telkens met een eigen plaatsingsdienst én bood je een heel gamma aan van werkmateriaal en werktuigen voor zowel de hobbyklusser als professionals. Freddy zette zich tevens in voor de lokale handel en maakte jarenlang deel uit van de handelaarsbond. Hij was ook een fervente duivenmelker en behaalde heel wat nationale prijzen. Maar bovenal was Freddy een familieman. Freddy laat zijn echtgenote, drie kinderen en acht kleinkinderen achter. De uitvaart zal, gezien de geldende coronamaatregelen, in familiekring plaatsvinden.