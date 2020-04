Stempelkaart om lokale handelaars te helpen na corona DDH

13 april 2020

21u04 1 Tienen Brahim Benichou en Bart Thomas, initiatiefnemers van de facebookpagina “Durf te vragen Tienen”, lanceren op hun pagina een voorstel om de lokale handelaars een boost te geven zodra die hun zaken weer mogen open doen. De twee hopen hiervoor op 15.000 euro van de stad.

Brahim en Bart willen voor hun plan een zogenaamde “ #SamenTienen-kaart” in het leven roepen. “Van zodra het virus overwonnen is en de maatregelen worden opgeheven, zal het belangrijk zijn dat we op heel kort termijn de Tiense handel ondersteunen. Daarom bedachten wij de kaart. Bedoeling is dat elke inwoner er een krijgt en dat hij/zij er stempels mee verzamelt. Telkens je iets koopt bij een lokale handelaar krijg je een stempel”, legt Bart uit.

Zodra je tien stempels verzameld hebt bij tien verschillende lokale handelaars , vijf bij horeca- en voedingszaken en 5 bij de andere handelszaken, zou je de kaart kunnen inruilen in de streekshop voor een mand met streekproducten ter waarde van 15 euro. “Om een stempel te krijgen, moet je wel minstens 5 euro spenderen. Als er 1000 manden ter beschikking worden gesteld, kost dit de stad 15.000 euro en dat lijkt ons een beperkte investering om de Tiense handel een duwtje in de rug te geven”, besluiten de twee initiatiefnemers.