Stel zorg niet uit! RZ Heilig Hart blijft beschikbaar voor niet-corona patiënten Kristien Bollen

09 april 2020

11u41 0 Tienen Net als veel andere ziekenhuizen en dokterspraktijken merkt het RZ Heilig Hart ziekenhuis dat meer en meer mensen met dringende medische problemen geen, of te laat, hulp zoeken door de COVID-crisis. Zit je met een dringend medisch probleem, of twijfel je of je klachten dringend zijn? De huisartsen en het ziekenhuis blijven beschikbaar!

Op 13 maart besliste de overheid om alle niet-noodzakelijke raadplegingen, geplande onderzoeken en ingrepen te annuleren. Ook in ons ziekenhuis, zowel in campus Mariëndal, Sint-Jan, MCT en MCA, werd deze maatregel in praktijk gebracht, om zo de nodige plaats vrij te maken voor coronapatiënten.

Net als veel andere ziekenhuizen en dokterspraktijken merkt het ziekenhuis jammer genoeg dat meer en meer mensen met dringende medische problemen geen, of te laat hulp zoeken. Dit om besmetting te vermijden, het systeem niet te belasten of uit twijfel of een symptoom al dan niet ernstig is.

Strikte scheiding

Angst voor besmetting is zeker niet nodig: ziekenhuizen en huisartsen zijn erop voorzien om covidpatiënten gescheiden op te vangen. Twijfel je over je symptomen? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts, die samen met jou bespreekt of verdere onderzoeken en behandelingen al dan niet uitstelbaar zijn.

Heb je een dringend medisch probleem? Aarzel dan niet om een consult met een specialist aan te vragen in Medisch centrum Tienen via 016 80 95 82 of in Medisch centrum Aarschot via 016 55 17 11, of naar de dienst Spoedgevallen te komen. Ook hier is er een strikte scheiding tussen covid- en non-covidpatiënten, en zullen onze artsen bekijken of verdere behandeling nodig is.

Psychische zorg

Psychische zorg blijft ook mogelijk op de psychiatrische afdeling en via de gespecialiseerde afdelingen van de psychiatrische kliniek Alexianen Tienen.

Daarnaast kan u met uw vraag voor psychische zorg nu ook terecht op het algemeen nummer van PsyZOHrg 0492/15 81 61. Medewerkers van het supportteam AZT, de huisartsenkring HazoH en de psychologenkring ZOH, zullen u leiden naar de gepaste zorg en hulpverlener.