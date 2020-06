Steenuiltjes blijven honkvast in nestkast aan basisschool De Uilenboom Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

09u43 0 Tienen In de notelaar achter de speeltuin van basisschool De Uilenboom hangt al jaren een nestkast voor steenuilen. Daar broedt elk jaar een koppeltje haar eieren uit. Maar met de bouwwerken aan de school vreesde Philippe Smets van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt voor het vertrek van het koppel. “Het nest blijkt toch nog bewoond!”

Elk jaar toont Philippe de jongen aan de kleuters van de school, nadat deze geringd zijn. “De reacties zijn dan vooral: ‘aah’ en ‘ooh’. De kinderen zijn vol bewondering voor deze aaibare kleine uiltjes. Na vijf weken vliegen de jongen steeds uit en blijft het koppel weer alleen achter.”

Nu er tussen de oude school en de notelaar sinds het voorjaar een nieuwbouw gestart is, vreesde Philippe het vertrek van zijn steenuiltjes. “Steenuilen broeden graag in weilanden met enkele ver uit elkaar staande bomen, fruitbomen, wilgen of eiken, dat maakt niet uit. Wel moet er begrazing zijn van vee. Paarden, koeien of schapen die het gras kort houden. Want de steenuil is een echte oogjager en zoekt zijn prooien in het kort gras, zoals kevers, sprinkhanen, rupsen, slakken, kikkers, muizen.

Ondanks de verstoring van de nieuwbouw en het inkrimpen van het weiland, kwam Philippe tot zijn verbazing tot de vaststelling dat de nestkast toch nog bewoond wordt. Nog meer, hij trof er drie jongen aan. “Helaas heeft er maar eentje het gehaald. Het grote weiland heeft plaats gemaakt voor een gebouw, wat betekent dat het jachtgebied ingekrimpt is en de jongen dus niet voldoende voedsel krijgen. Gelukkig heeft er toch eentje het nog gehaald.”

Door de coronacrisis kan het jong helaas niet aan de kindjes getoond worden. “Hopelijk volgend jaar weer wel!”, besluit Philippe.