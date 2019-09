Stationsparkings worden vanaf morgen betalend Vanessa Dekeyzer

01 september 2019

09u29 0 Tienen De stationsparkings van Tienen en Landen worden vanaf morgen betalend. Zo moet je per jaar 362 euro neertellen om je wagen op de stationsparking in Landen te zetten. In Tienen zijn er twee tarieven. Op de parking achteraan het station (P1) spendeer je eveneens 362 euro, op de parking vooraan (P2) 321,60 euro per jaar.

Er kwam de laatste maanden veel protest tegen dit betalend parkeren. S-Plus regio Tienen bestempelt morgen als aan ‘zwarte maandag’ voor de pendelaars van het station in Tienen. “Voor de mensen die voor één dag een uitstap met de trein plannen en hun auto dus op de parking plaatsen, is er weinig overleg geweest tussen de stad en de NMBS zodat deze mensen 17 euro moeten betalen. Dat is schandalig, zeker wanneer je de erbarmelijke stationsinfrastructuur in acht neemt.”

In combinatie met het betalend worden van de stationsparking in Tienen, voert de stad Tienen ook twee blauwe zones is. “Om te voorkomen dat bewoners niet meer in hun eigen straat kunnen parkeren, ziet het stadsbestuur zich genoodzaakt om vanaf zondag 1 september de blauwe zone uit te breiden op de centrale parking Sint-Jorisplein (met uitzondering van de betalende parking) en in de Grijpenlaan, Tramstraat, Esperantolaan, Grijpenwegstraat, Viaductstraat, Walstraat, Mulkstraat (vanaf de spoorwegbrug tot Gorsumweg) en Grijpenveldstraat. Deze maatregel geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur. De parkeertijd is beperkt tot 4 uur.”