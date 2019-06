Stationsparkings van Landen en Tienen worden vanaf september betalend Vanessa Dekeyzer

03 juni 2019

17u05 16 Tienen De stationsparkings van Tienen en Landen worden vanaf begin september betalend. Zo moet je per jaar 362 euro neertellen om je wagen op de stationsparking in Landen te zetten. In Tienen zijn er twee tarieven. Op de parking achteraan het station (P1) spendeer je eveneens 362 euro, op de parking vooraan (P2) 321,60 euro per jaar. De stadsbesturen van Landen en van Tienen zijn niet blij met de invoering van dit betalend parkeren.

NMBS wil de stations van Tienen en Landen verder uitbouwen tot een mobiliteitsknooppunt, waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. “Goede parkeervoorzieningen zijn daarvoor essentieel”, klinkt het bij de NMBS. “Zowel in Tienen als in Landen is de stationsparking echter verzadigd. Door te werken met een betalende toegangscontrole met slagbomen hebben treinreizigers de mogelijkheid op een gegarandeerde parkeerplaats. Daarvoor genieten ze bovendien van een voordeeltarief.”

Fietsenstallingen

De parkeerabonnementen voor Tienen en Landen zijn vanaf augustus te koop via de ticketautomaten in de stations of aan de loketten. “Deze maatregel moet de reizigers ook stimuleren om indien mogelijk gebruik te maken van andere vervoersmiddelen dan de wagen om van en naar het station te gaan”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Zowel in Tienen als in Landen breidt NMBS daarom nog voor september de fietsenstallingen uit. In Tienen komen er 300 fietsplaatsen bij, wat het totale aantal op 490 brengt. In Landen komen er 100 plaatsen bij, waardoor er meer dan 300 fietsplaatsen zullen zijn.”

Eenzijdig beslist

“Ik vind het jammer dat de stationsparking betalend wordt”, reageert Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Hierdoor worden de mensen die kiezen om met het openbaar vervoer te gaan werken, eigenlijk gestraft. Maar dit is het algemeen beleid van de NMBS in heel België. Al verschillende jaren is de spoorwegmaatschappij ermee bezig om alle stationsparkings betalend te maken in België. Ik begrijp dat het goed is dat de mensen ertoe aangezet worden om zich op een andere manier naar het station te begeven dan met de auto maar dit is voor velen helaas onmogelijk want het huidige aanbod van alternatieven is te beperkt. We kunnen alleen maar vaststellen dat de NMBS eenzijdig de beslissing heeft genomen en dat de stad hier enkel van op de hoogte werd gesteld. De tarieven werden ons een week geleden pas meegedeeld. Ik kan me echter niet van de indruk ontdoen, dat het voor de NMBS enkel te doen is om de financiële opbrengsten, en niet om het belang van de treinreiziger, waarbij de lasten afgewimpeld worden op de steden.”

Ik kan me niet van de indruk ontdoen, dat het voor de NMBS enkel te doen is om de financiële opbrengsten, en niet om het belang van de treinreiziger.” Gino Debroux

En ook het stadsbestuur van Tienen is niet blij met de maatregel van de NMBS. “We hadden een aantal keer overlegd met een delegatie van de NMBS, maar er was geen luisterbereidheid om af te stappen van hun initiatief en de parking gratis te behouden”, zegt schepen Bram Delvaux (Open Vld). “Als je mensen wil stimuleren om de trein te nemen om de files aan te pakken en omdat dit goed is voor het klimaat, dan is dit onacceptabel. Gelet op de aanslepende werkzaamheden aan het station van Tienen die al jaren tot grote overlast leiden, zou de NMBS de treinreizigers in Tienen wat extra in de watten mogen leggen. In België betalen we per werkende op jaarbasis aan de NMBS 625,00 euro per jaar. Dat is veel belastinggeld voor de NMBS, wat aanvaardbaar is, maar dan moet de kwaliteit en dienstverlening wel verbeteren. Betalend parkeren is in dit verhaal totaal onaanvaardbaar.”

Tarieven

De tarieven op een rijtje. In Landen en op parking P1 in Tienen betaal je als treinreiziger voor het gebruik van de parking per uur 1,17 euro, per dag 7 euro, per maand 34,70, per drie maand 90,60 en per jaar 362,30 euro. Niet-treinreizigers tellen per uur 1,70 euro, per dag 16,97 euro en per maand 59,30 euro neer. Op P2 in Tienen betaal je als treinreiziger 1,08 euro, per dag 6,48 euro, per maand 30,80 euro, per drie maand 80,40 euro en per jaar 321,60 euro. Niet-treinreizigers dokken per uur 1,70 euro, per dag 16,97 euro en per maand 53 euro.