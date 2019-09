Standhouders voor de kerstmarkt gezocht vdt

09 september 2019

16u32 2 Tienen De stad Tienen lanceert een oproep naar verenigingen, handelaars en particulieren die een stand op de kerstmarkt willen uitbaten. Dit jaar vindt deze plaats op het Mozartplein en Torekesplein tijdens de weekends van 13, 14 en 15 december en 20, 21 en 22 december.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro voor een weekend. Daarnaast moet er een waarborg van 100 euro betaald worden. “In totaal zullen er 25 standplaatsen toegewezen worden. Hierbij is het tijdstip van de aanvraag bepalend, al kan er voorrang gegeven worden aan standhouders met producten die geen verband houden met voedsel of drank. Deze laatsten hoeven ook geen inschrijvingsgeld te betalen”, zegt schepen van Vrije Tijd, Wim Bergé (CD&V). “Er wordt ook voorrang gegeven aan erkende verenigingen uit Tienen. Standhouders die dranken of etenswaren verkopen, kunnen slechts één weekend deelnemen.”

Het volledige reglement kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/reglementkerstmarkt. Inschrijven voor de standen op de kerstmarkt kan vanaf maandag 16 september om 8 uur tot maandag 30 september om 17 uur enkel via e-mail aan erfgoedsite@tienen.be.