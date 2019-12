Stal vol stro in lichterlaaie Geert mertens

01 december 2019

20u44 0 Tienen In de Begijnenstraat in Oorbeek (Tienen) is zondagavond omstreeks 18 uur een zware brand uitgebroken.

De brand begon in een wagen vol stro, aldus de brandweer van Tienen. In geen tijd volgde de stal en sloegen vlammen door het dak. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Wel zouden er geen dieren in de vlammen gebleven zijn.