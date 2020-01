Staking dreigt bij Bosch Tienen? Vakbonden nemen te hoge werkdruk niet langer Vanessa Dekeyzer

29 januari 2020

07u00 7 Tienen Er dreigt een stakingsaanzegging door vakbond ACLVB bij ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen. Aanleiding is de toegenomen werkdruk. “De toestand is onhoudbaar geworden voor de mensen op de werkvloer”, zegt Patrick Jordens van ACLVB.

“Banden worden sneller gezet, zonder dat op voorhand mee te delen, en er wordt gevraagd om overal sneller te werken”, zegt Patrick Jordens. “Bovendien wordt het aantal interimmers afgebouwd. We weten uit ervaring dan wanneer dat aantal onder de tien procent zakt, dit ten koste gaat van de flexibiliteit en dat het de vaste arbeiders zijn die daar de gevolgen van moeten dragen. Momenteel zijn er nul interimmers aan het werk. De interimmers, die er waren, hebben een tijdelijk contract gekregen, zodat ook deze kunnen gaan stempelen.”

De directie van Bosch bevestigt dat er momenteel inderdaad geen interim-jobs meer zijn, maar wil verder commentaar kwijt voor er overleg geweest is. “Het is eigenlijk heel simpel”, vertelt Patrick Jordens. “De directie heeft de droom om zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen met zo weinig mogelijk mensen. Maar wanneer je de bezetting in het bedrijf zo scherp stelt, en er vallen zieken, dan kom je er niet en leg je alle druk op de mensen die wel aan de slag moeten. De meeste van onze mensen zijn rond de 50 jaar. Voor hen wordt het allemaal te veel.”

“Men laat bijvoorbeeld ook mensen eerst stempelen en hen dan op zaterdag laten werken, zodat ze de week erna weer verplicht worden om recup te nemen”, gaat Patrick verder. “Opleidingen, die maanden geleden al goedgekeurd werden binnen de afdeling, worden plots afgeschaft. Moet ik nog doorgaan? Voor ons is de maat vol. Laat alstublieft de interim-jobs weer terugkomen zodat het voor iedereen flexibiler werken wordt.”

Vrijdag komen de vakbonden en hun secretarissen samen. “We praten hier al lang over, met alle vakbonden die aan hetzelfde zeel trekken, maar we zien geen oplossingen onze kant uitkomen”, aldus Patrick. “Als die er vrijdag nog niet komen, zien we ons genoodzaakt om die af te dwingen en gaan we dus over tot een stakingsaanzegging van 24 uur.”