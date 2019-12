Stadsbestuur stemt op gemeenteraad tegen motie van transparantie over heraanleg Grote Markt om Suikerrock in stad te houden Kristien Bollen

20 december 2019

16u32 5 Tienen Op de gemeenteraad van donderdagavond had de oppositiepartij een extra agendapunt ingediend met de vraag voor duidelijke communicatie en transparantie over de heraanleg van de Grote Markt. De organisatie van Suikerrock kondigde aan om na 2020 en dit na 34 edities te zullen stoppen met Suikerrock in onze stad. Volgens de organisatie van het festival ligt een slechte communicatie en gebrek aan overleg aan de basis van deze beslissing.

“Naast de organisatie van Suikerrock hebben echter ook de handelaars, de marktkramers en tegelijk alle Tienenaars recht op duidelijkheid. Er dient eindelijk een stand van zaken en een duidelijke gecommuniceerd te worden met betrekking tot de heraanleg van de Grote Markt die reeds veel te lang aansleept” Bernard Vandereyken.

Daarmee vroeg Tienen Vooruit dat : er via alle gebruikelijke kanalen van de stad naar alle betrokken actoren (de organisatie van suikerrock, handelaars, inwoners,…) duidelijk wordt gecommuniceerd in verband met de timing van de heraanleg van de Grote Markt. Maar op de vraag voor een dringen overleg van de stad met de organisatie van suikerrock voor duidelijkheid omtrent de heraanleg van de Grote Markt stemde het bestuur tegen. Ook vroeg Tienen Vooruit dat de aanbestedingsvoorwaarden worden gewijzigd : een duidelijke kalender én met boeteclausules moesten er vertragingen oplopen.

“Duidelijk een gemiste kans van de stad om Suikerrockt te laten bestaan in Tienen” zegt Bernard Vandereyken.

“Vanaf dag één hebben zijn we in overleg met de organisatie. Dat is zo al in het verleden en ook in de toekomst. We zoeken momenteel begin januari om nog eens samen rond de tafel te zitten. We hebben tegen gestemd omdat het helemaal niet nodig is een dringen overleg, de gesprekken en overleg zijn al gaande” verduidelijkt de burgemeester het standpunt van het bestuur.