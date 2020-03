Stadsbeiaardier is op zoek naar verzoeknummers Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

16u02 0 Tienen De stad Tienen zal vanaf nu de wekelijkse beiaardconcerten op dinsdagvoormiddag opnemen en uitzenden via Youtube. Via de Facebookgroep #samenTienen wordt de link gedeeld. Wie verzoeknummers voor de stadsbeiaardier heeft, kan deze melden via beiaard@tienen.be.

Nu de markten in Tienen afgeschaft zijn en mensen geen niet-essentiële verplaatsingen meer mogen maken, zal de stad Tienen de wekelijkse beiaardconcerten opnemen. Via een link in de Facebookgroep #samenTienen kunnen inwoners de concerten in de loop van de namiddag thuis beluisteren.

Morgen speelt de stadsbeiaardier alvast een aangepast programma van 10.30 tot 11.30 uur met een muzikale pluim voor de hulpverleners en iedereen die zich deze weken extra inzet voor anderen. Daarna volgt een aantal nummers om onze Italiaanse vrienden een hart onder de riem te steken en tot slot worden verzoekjes en hartverwarmende nummers afgespeeld. Afsluiten doet Luc Rombouts met het stadslied ‘Tienen in wit en in blauw’.