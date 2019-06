StadsAkker opent derde seizoen met groot feest vdt

11 juni 2019

13u19 0 Tienen De StadsAkker, een landbouwproject van RISO Vlaams-Brabant aan de rand van Tienen waar je voor een jaarlijkse bijdrage groenten en kruiden kan oogsten, gaat haar derde seizoen in. En dat wordt gevierd met tal van activiteiten en een korting van 25 procent op het oogstabonnement voor wie zich inschrijft tijdens de Seizoensopening.

Op zondag 16 juni is iedereen tussen 13 en 18 uur welkom op de StadsAkker aan de achterzijde van het Sint-Jansziekenhuis. Er is een groots activiteitenprogramma uitgewerkt. Nieuw op de akker is de oven-en buurtbarbecue. Siegfried Tuts wijdt hem samen met de jongeren van Overkop in. Aan de Lentebar kan je terecht voor heerlijke sappen, kruidige theeën, eerlijke koffie en lokale biertjes. Het duo Annelies Tanghe (vocals) en Sam Pieter Janssens (gitaar), samen ‘And The Came Fall’, speelt soulvolle popmuziek.

Verder op de agenda staan huifkartochten, een rondleiding door stadsboer Wannes, workshops ‘Groentenkampioen’ en ‘Tomaten verzorgen, hoe doe je dat?’, een try-out van de beweegroute, gezelschapsspelen, akkerkunst met Hans Geysens en werelddansen met oogster Véronique. Er zijn ook eetkraampjes en infostanden van de Voedselteams, kook- en bakateliers van het Overkophuis, het kippenteam ‘Apollo’, imker Wairy Romuald, StadsAkker, Vaerendriesch, Soepcafé, French Made, Ecolife, ’t Fruitratje, Velt, Dragon Roast, Yggdrasil en Fairtrade Gemeente.