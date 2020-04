StadsAkker gaat vierde seizoen in. Stadsboer Wannes: “We begrijpen vandaag nog beter de waarde van lokaal geproduceerd voedsel” Vanessa Dekeyzer

22 april 2020

12u04 0 Tienen Op 1 mei start het vierde seizoen van de StadsAkker in Tienen. Vanaf nu kan je je hiervoor inschrijven. Is in de aarde wroeten niet zo jouw ding, maar wil je wel genieten van ecologisch geteelde groenten? Dan kan je vanaf dit jaar een groentepakket bestellen op de StadsAkker.

Korte keten initiatieven boeren goed tijdens de coronacrisis. “We begrijpen nog beter de waarde van lokaal geproduceerd voedsel: het is om te beginnen beschikbaar want moet geen grenzen over, het heeft een kleinere milieu-impact en creëert werkgelegenheid in eigen streek”, zegt stadsboer Wannes Suttels. “Persoonlijk contact met de producenten versterkt ook het respect voor het werk en de aanpak van het bedrijf. Duurzaam dus, in alle betekenissen van het woord.”

Ook in Tienen kan je inhaken op deze tendens. Anders dan andere korte keten initiatieven is de StadsAkker een zelfoogstboerderij, soms ook wel zelfplukboerderij genoemd. Het woord zegt het zelf: leden oogsten zelf en keren met kraakverse groenten naar huis. “Je koopt aan het begin van het seizoen een oogstaandeel en in ruil kan je een volledig jaar seizoensgroenten, kruiden en klein fruit komen oogsten”, zegt stadsboer Wannes. “Prei, pompoenen, courgetten, paprika’s, tomaten, komkommers, spinazie, venkel, radijsjes, pastinaak, aardbeien, allerlei sla-soorten, tuinbonen, erwtjes, broccoli…Het is maar een kleine greep uit de meer dan 50 lekkernijen die geteeld worden."

Ecologische teelt

Wannes zorgt voor het zaaien, planten en onderhouden van alle gewassen. Terloops leren de oogsters in welke periode ‘seizoensgroenten’ ook weer groeien of hoe ze bijvoorbeeld het loof van een groente ook kunnen consumeren, maar ook waarom (eetbare) bloemen op het veld belangrijk zijn voor de biodiversiteit én de opbrengst. Boer Wannes kiest resoluut voor een ecologische teelt zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmeststof, want dat is gezond voor mens en milieu. Ook overproductie, voedselkilometers en verpakking worden vermeden. In het seizoen 2019-2020 bespaarden de 180 oogsters zo 30 ton CO₂-uitstoot.

Dit jaar kan je ook een groentepakket bestellen op de StadsAkker. Wekelijks krijg je een vijftal soorten groenten mee. Een klein pakket bevat vijf volwassen eetporties, een groot pakket tien. Afhalen kan op donderdag.

Inschrijven kan via www.stadsakker.be of stuur een mail naar info@stadsakker.be.