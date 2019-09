Stadhuis in de steigers na gat in het dak Vanessa Dekeyzer

26 september 2019

20u05 0 Tienen Het geklasseerde stadhuis van Tienen staat in de steigers. En dat was eigenlijk niet voorzien. “We hebben inderdaad plots een lek in het dak vastgesteld”, zegt schepen Tom Roovers (Groen).

“Daarop hebben we meteen een firma onder de arm genomen om over te gaan tot een herstelling. Het gat is intussen gedicht. En we hebben nog meer gedaan. Het hele platte dak boven de voorpui werd vernieuwd en zeer degelijk geïsoleerd. Hierbij werd rekening gehouden met een vakkundige aansluiting met het zadeldak, dat bedekt is met asbesthoudende kunstlei, dat in een volgende fase zal vernieuwd worden. Ook enkele oude koepels werden recent vernieuwd door driewandige, geïsoleerde exemplaren.”

Het stadhuis van Tienen kende de laatste jaren nog enkele renovaties. Zo vonden er stabiliteitswerken aan het geklasseerde gedeelte plaats nadat een deel van de bepleistering van het plafond viel na een regenbui. Er kwam ook een nieuw onthaal en bureaus werden vervangen. In 2017 volgde de renovatie van de benedenverdieping. Deze werken waren nodig omdat het gebouw functioneel te houden en de nodige uitbreiding te bieden aan het personeel. Een tijdje werd de piste bewandeld om de stadsdiensten te laten verhuizen naar de Kazernesite, maar die plannen werden weer opgeborgen.

Over de exacte datum waarop het eerste stadhuis gebouwd is, bestaat niet meteen duidelijkheid. Het huidige stadhuis is zeker niet het eerste stadhuis, maar in 1711 kocht het stadsbestuur wel een patriciërswoning in Vlaamse renaissancestijl op de Grote Markt van Tienen, gekend als het huidige stadhuis. Het gebouw gaat dus al geruime tijd mee en zal de komende jaren zeker nog bijkomende investeringen vragen.