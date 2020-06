Stad zet in op beperkt maaibeheer met “Bloemen om te zoemen” Kristien Bollen

23 juni 2020

14u13 0 Tienen De stad Tienen zet in op extensief maaibeheer voor bepaalde grasperken en bermen. Hiermee krijgt de biodiversiteit een duwtje in de rug. Vanaf deze week worden er infoborden geplaatst langs de bermen waar men deze onderhoudsmethode toelicht.

Extensief maaibeheer wil zeggen dat een grasperk of berm maar 1 tot 2 keer per jaar gemaaid wordt. Zo kan een kale grond of graszode uitgroeien tot een mooie bloemen- en plantenweide.

Dit is erg goed nieuws voor de bijtjes. Deze levensnoodzakelijke insecten staan in voor de bestuiving van een heleboel gewassen zoals fruitbomen. Om te overleven hebben bijen bloemen nodig, en dan liefst wilde, inheemse bloemen.

Door bloemen en planten niet voortdurend te maaien, krijgen deze de kans om volop te groeien. Ook op plaatsen waar nieuwe aanplantingen niet aangewezen zijn, ontstaat er zo een grotere biodiversiteit. Zo zorgt minder maaien voor meer en beter groen én meer insecten en kleine dieren.

Infoborden

Vanaf deze week plaatst de technische dienst een 80-tal infoborden langs de bermen en perken die op deze manier beheerd worden. Het extensieve maaibeheer past binnen het beleidsplan ‘Tienen transformeert’ van de stad Tienen waarbij er onder meer ingezet wordt op een onderhoudsvriendelijke vergroening van de stad.