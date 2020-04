Stad zet al haar medewerkers in voor het klaarmaken van zending mondmaskers; inwoners kunnen in latere fase tweede gratis mondmasker afhalen Kristien Bollen

29 april 2020

16u05 0 Tienen Het is alle hens aan dek bij de stad Tienen. Nadat vandaag een levering van 36.000 mondmaskers verwacht wordt, zet de stad al haar medewerkers in om zo snel mogelijk een gepersonaliseerde mailing via bpost te laten vertrekken. Elke Tienenaar zal op maandag 4 of dinsdag 5 mei een gratis stoffen mondmasker in de brievenbus krijgen. In de envelop steekt ook een waardebon om vanaf maandag 18 maart via de apotheker een tweede gratis stoffen mondmasker af te halen.

De nationale veiligheidsraad kondigde vorige vrijdag vanaf maandag 4 mei een stapsgewijze versoepeling aan van de lockdownmaatregelen. Het gebruik van mondmaskers zal hierbij een belangrijke rol spelen. Zo zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn wanneer je het openbaar vervoer neemt en moeten ook leerkrachten en leerlingen vanaf 12 jaar een mondmasker dragen wanneer de scholen heropenen op maandag 18 mei.

De stad Tienen deed, samen met de gemeenten Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Boutersem, Geetbets en Kortenaken reeds op dinsdag 21 april een groepsaankoop van 107.000 stoffen mondmaskers. Bijkomend werd een tweede bestelling geplaatst bij een andere leverancier.

Alle medewerkers steken handen uit de mouwen

De eerste levering mondmaskers wordt vandaag verwacht. Om ze zo snel mogelijk in de brievenbussen te krijgen, zet de stad al haar medewerkers in om de gepersonaliseerde mailing klaar te maken. “vandaag wordt er in de Manege een hele dag enveloppen gevuld”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. “Er wordt in drie shiften van telkens veertig medewerkers gewerkt, uiteraard met respect voor de social distancingmaatregelen en met de nodige hygiënemaatregelen. We vonden dit een mooie opportuniteit om elk personeelslid zijn steentje te laten bijdragen aan de coronacrisis. Tegelijkertijd stelt deze gezamenlijke vulactie ons in staat om de gepersonaliseerde mailing op één dag tijd klaar te krijgen voor verzending via bpost. Zo kunnen de mondmaskers al op maandag 4 en dinsdag 5 mei door de postbodes verdeeld worden.”

Waardebon voor tweede masker

In de envelop wordt ook een waardebon toegevoegd voor het afhalen van een tweede gratis stoffen mondmasker vanaf maandag 18 mei. “Een stoffen mondmasker is wasbaar en dus herbruikbaar, maar heeft natuurlijk geen onbeperkte levensduur”, legt de burgemeester uit. “Daarom kan elke inwoner vanaf maandag 18 mei met de waardebon een tweede gratis mondmasker afhalen bij zijn apotheek. We hebben voldoende voorraad voorzien, men hoeft zich dus niet de eerste dag al naar de apotheek te haasten. Wie niet mobiel is, mag zijn waardebon ook met iemand anders meegeven om het mondmasker te gaan afhalen.”

De stad Tienen wil op die manier haar inwoners een signaal geven dat ze alles in het werk stelt om hen door deze moeilijke periode te helpen.