Stad wil sportinfrastructuur verder uitbouwen aan terrein aan Junior City Vanessa Dekeyzer

24 februari 2020

16u49 0

Het stadsbestuur wil sportinfrastructuur bijbouwen op de site Houtemveld, naast het Junior City gebouw. Men is nu op zoek naar een uitbater en een sportactiviteit voor het perceel van 17,63 are. Oppositiepartij Tienen Vooruit! ziet hier graag een kleine fuifzaal op gerealiseerd zien, maar dat ziet het bestuur niet zitten.

We nemen je even mee in de tijd, terug naar oktober 1999, toen de binnenspeeltuin Junior City geopend werd. In 2007 besluit de stad het gebouw over te kopen, omdat door de sloop van panden aan de Tiense kazernesite gebouwen, verenigingen zonder huisvesting kwamen te zitten. De mensen van de petanqueclub nemen in 2009 hun intrek in het voormalige Junior City en sluit met de stad een huurovereenkomst van achttien jaar af voor een symbolische euro per jaar. Ook de boulisten verhuizen van de kazerne naar JR in 2011. Hen wordt een erfpacht verleend voor een deel van het gebouw en een perceel grond aan de Sporthalstraat voor een termijn van 35 jaar. Ook deze club hoeft amper één euro per jaar te betalen. Elektriciteit en gas nemen de clubs wel voor hun rekening.

“Vandaag wordt Junior City of ‘hal 4’ ook gebruikt door clubs die met gevechtsporten bezig zijn zoals Aikido Satori Tienen, Rosing Thaiboxing Team, Katana Goju-Kan, Sambo Sila Tienen, Bujinkan Mahoutsukai Tengu Dôjô, Taekwondo Keumgang Tienen, Judo club Kodokan en ook door dansschool C&P Energy”, zegt schepen van Sport, Wim Bergé (CD&V). “De bezettingsgraad van dit gebouw is dus vrij hoog. Alle avonden en weekenddagen zijn zo goed als bezet.”

Ook de andere sporthallen op het Houtemveld, de skeelerpiste en de atletiekpiste kennen erg veel aantrek. Om sporters nog meer aan hun trekken te laten komen, wil de stad nu nog extra infrastructuur aanbieden. Daartoe werd een overeenkomst met de boulisten ondertekend. “Het gedeelte dat niet benut wordt, een perceel van 17,63 are, wordt onttrokken aan het recht van erfpacht”, legt schepen Bergé uit. “We starten nu een publieke procedure op voor het verlenen van een nieuw recht van erfpacht, om zo een derde toe te laten hier een innovatieve en aantrekkelijke sportactiviteit op te organiseren, die complementair is aan de huidige activiteiten op het Houtemveld en in de stad. Zo was er al belangstelling om een kliminfrastructuur te bouwen. We wachten nu op kandidaten en hun voorstellen om toe te wijzen.”

“Het huidig stadsbestuur wil dit perceel in erfpacht geven voor 35 jaar tegen een schamele jaarlijkse vergoeding van 4.260 euro per jaar. Dit betekent niet meer of niet minder dat men dit perceel omzeggens gratis uit handen geeft voor een heel lange duur”, reageert gemeenteraadslid Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). “Wat nog erger is: het huidig bestuur heeft geen visie. Men wacht op voorstellen van private investeerders. Dit is een gemiste kans. Het perceel leent zich perfect voor de kleine fuifzaal waar de jeugd al jaren naar snakt. Deze fuifzaal kon deel uitmaken van een complex van lokalen voor jeugdverenigingen, bijvoorbeeld de KSA, Akabe, FOS, die al jaren op zoek zijn naar een geschikte locatie. Als men in de stad 59 miljoen wil investeren is het godgeklaagd dat men niet aan de jeugd heeft gedacht.”