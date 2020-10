Stad voert “Kattenvoederpas” in Kristien Bollen

07 oktober 2020

19u17 1 Tienen Na het kattensterilisatieplan zet de stad Tienen verder in op een diervriendelijk zwerfkattenbeleid. Door een voederpas in te voeren, worden er duidelijke afspraken vastgelegd met de vrijwilligers die de zwerfkatten van voedsel voorzien en krijgt de stad een beter zicht op de zwerfkattenpopulatie.

Vanaf 1 oktober is het niet meer toegelaten op openbare en publiek toegankelijke plaatsen voedsel voor zwervende dieren of vogels achter te laten, tenzij men beschikt over een door de stad afgeleverde voederpas. Met deze voederpas worden de kattenvrijwilligers erkend die in Tienen op een gecontroleerde manier de zwerfkatten verzorgen.

“Aan de voederpas zijn afspraken verbonden” zegt schepen van mensen Ine Tombeur. “Zo mogen de vrijwilligers enkel zwerfkatten voederen met geschikt kattenvoer. De voeding moet aangeboden worden in propere bakjes. Ook krijgt men richtlijnen over de hoeveelheid, de toegestane locatie en de tijdstippen van voederen. Niet opgegeten voedsel moet elke dag opgeruimd worden.”

GAS-boete

Wie zonder voederpas voedsel achterlaat, riskeert een GAS-boete. Achtergelaten voedsel wordt immers als sluikstort beschouwd: het oogt vuil in het straatbeeld en trekt ongedierte aan.

In combinatie met het kattensterilisatieplan zorgt de voederpas voor een beter zicht op de zwerfkattenpopulatie in de stad. Aan de houders van een voederpas wordt ook gevraagd nieuwe zwerfkatten te signaleren aan het dierenasiel van Tienen.

Vrijwilligers die een voederpas willen aanvragen kunnen terecht op www.tienen.be/voederpas-zwerfkatten.