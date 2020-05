Stad Tienen wil volgende week eenrichtingsparcours inrichten op markt Vanessa Dekeyzer

19 mei 2020

17u00 4 Tienen Het mooie weer bracht heel wat volk op de been op de wekelijkse dinsdagmarkt van Tienen. De klanten waren bijzonder blij dat ze na acht weken opnieuw hun verse waren bij de kramers konden gaan halen, weliswaar beperkt want enkel voeding en planten en bloemen kunnen voorlopig aangekocht worden. “Volgende week gaan we toch wat wijzigingen doen”, aldus marktleider Bart Persoons.

Wij begonnen ons marktbezoek langs de kant van de kazerneparking. Voor we de markt opgingen, vroeg een gemeenschapswacht of we onze handen wilden ontsmetten met alcoholgel. “Dit is niet verplicht, maar de meeste mensen aan wie we het aanbieden, gebruiken het spontaan”, zegt gemeenschapswacht François Struys. “Alles is ook vrij vlot verlopen, lijkt ons. Enkel de vraag naar een openbaar toilet, zowel bij de bezoekers als bij de standhouders werd meermaals gesteld. Er is eentje op de Markt, maar dat is voor veel mensen wat ver stappen.”

Op de Markt zelf staan immers geen kramen. Dat heeft te maken met de werken, die hier van start zijn gegaan. “We gaan het marktgebeuren tijdens de hele duur van de heraanleg van onze Grote Markt op het nu uitgedokterde circuit via de Minderbroedersstraat, het Torsinplein, de Meendijkstraat, de ventweg ter hoogte van het appartementencomplex aan het Vrijetijdscentrum en een gedeelte van het Sint-Jorisplein behouden”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “En hopelijk kunnen we snel uitbreiden naar standen met niet-voeding.”

Dat hoopt ook fruit-en groentenkramer Werner Bruyninckx. “De markt is maar zo sterk als haar zwakste schakel en momenteel is deze gewoon niet compleet. Het een kan niet zonder het ander. Dus we hopen dat straks weer elke marktkramer weer zijn boterham kan verdienen. Ik ben er zeker van dat de stad Tienen mits wat goede organisatie tot een totaalconcept kan komen.”

Normaal moesten er vandaag 49 standhouders present zijn, maar sommigen kwamen niet opdagen. “Als zij toezeggen en niet komen opdagen, gaan we moeten schorsen”, merkt marktleider Bart Persoons op. “We gaan ook een gesloten circuit moeten instellen en dat in één bepaalde richting, zodoende dat alle kramen bezocht worden. Nu hadden sommige kramers inderdaad opmerkingen over hun standplaats. Vooral in de Meendijkstraat was het opvallend kalm.”

Erik en Cindy beleefden een aangenaam marktbezoek. “Alles was goed georganiseerd en het was fijn om nog eens, op een veilige manier, buiten te komen. Een mondmasker hebben we niet gedragen, maar de social distancing werd goed bewaard.”

De standhouders zijn wel verplicht een mondmasker te dragen, al is dat niet voor iedereen een zaligheid. “Het was bijzonder warm”, zeggen An en Maarten van de kippenkraam. “Door het gebruik van maskers was het ook niet altijd even makkelijk om onze klanten te verstaan. En bovendien is het jammer dat klanten niet zien dat we hen opnieuw met de glimlach bedienen, maar dat is echt wel zo hoor”, besluiten An en Maarten met een knipoog.