Stad Tienen opent digitaal rouwregister voor Johny Voners Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

21u33 39

Johny Voners was een geboren en getogen Tienenaar. Na de Provinciale Normaalschool (PNT) ging hij studeren aan het conservatorium in Brussel. Op zijn 25ste verliet hij Tienen, maar in Tienen zijn ze nog steeds heel erg trots op hun stadsgenoot. “Johny was een rasechte Tienenaar”, zegt Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

“Ik zat met Johnny op school in de PNT”, zegt Tienenaar Miel Mattheus. “Johny zat in de keurploeg, dat waren eigenlijk de stoere binken van de turnploeg. Veel contact hadden we eigenlijk niet, maar Johny was eigenlijk ook niet geboren om een onderwijzer te worden. Hij speelde toneel en daar is hij verder in gegaan. Ik weet wel dat hij nog een tijd met zijn ex-echtgenote Jeannine Bisschops in Tienen gewoond heeft. Zes jaar geleden heb ik hem nog ontmoet via het muziekproject van Tiense Muziekgeschiedenis van Gilbert Maho en Olivier Adams, dat gesteund werd door johny Voners.”

“Zowel mijn kinderen als ik zijn er van aangedaan”, zeggen stadsgenoot en BV, Sandy Boets (Xandee). “Het was sowieso een vechter en een vriendelijke toffe ‘pé’ zoals ze in Tienen zeggen. Hij heeft heel zwaar gevochten maar het mocht niet zijn. De Kampioenen zullen nooit nog hetzelfde zijn, mochten die nog verder doen. Wij zijn er echt het hart van in en wensen vrienden en familie heel veel sterkte toe in deze toch wel heel moeilijke tijden. ‘Het ga je goed Johnny hierboven’. Groetjes aan ons mama en mijne peter daar.”

“Ik leerde Johnny Voners kennen op de boekenbeurs, waar we samen onze boeken signeerden”, zegt Bart Debbaut van herenzaak De Gouden Schaar in Tienen. “We hadden een leuk en zeer aangenaam gesprek en ik nodigde hem uit naar Tienen voor een etentje in restaurant Melchior en een interview. Hij prijkte dan ook op de cover van het eerste Gentleman Magazine, precies een jaar geleden. Hij woonde in Waregem, samen met zijn vrouw Annemie. De omgang vorig jaar tussen hen en ons (Ann en ik) was zeer hartelijk en zeer vriendschappelijk. Ik zal me hem herinneren als een fijne man!”

“Hij woonde in de Slachthuisstraat. Zijn papa had daar ook een zaak. Johny was een echte taalvirtuoos en ook een begenadigd zanger. Zo had hij een tour rond Aznavour. Hij was trots op zijn Tiense roots en hield contact. Hij kwam vaak en graag terug naar hier, zo was hij met plezier ambassadeur voor bijvoorbeeld onze Romeinse Tommen in Grimde. Hij was een fijne man. Ik herinner me de laatste keer toen hij in het stadhuis kwam, altijd joviaal, altijd vriendelijk, nooit hoogmoedig. Als burgemeester ben ik oprecht geraakt dat Johnny overleden is. We openen een digitaal rouwregister, zodat we in deze moeilijke tijden toch samen met alle Tienenaars kunnen rouwen om Johnny.”