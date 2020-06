Stad Tienen deelt vakantiepakketten uit voor kwetsbare kinderen Kristien Bollen

05 juni 2020

14u26 0 Tienen De stad Tienen gaat vakantiepakketten uitdelen aan kwetsbare gezinnen. De pakketten bevatten ontspanningsmateriaal op maat van kinderen en jongeren en informatie over de zomeropvang in Tienen.

Kinderen en jongeren in kwetsbare gezinnen worden dubbel zo hard getroffen door de maatregelen om de coronacrisis te beheersen. Het zijn kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke en stressvolle omstandigheden.

Om deze kwetsbare gezinnen te ondersteunen, hebben de jeugddienst en Huis van het Kind Tienen vakantiepakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten onder meer knutselmateriaal, buitenspeelgoed, een boekje en informatie over de zomeropvang in Tienen. Op deze manier wil de stad deze kinderen hoop en perspectief bieden. Hun veerkracht is immers van enorm belang en zal mee hun toekomst bepalen.

Voor de aanvang van de zomervakantie zullen er zo’n 350 vakantiepakketten verdeeld worden via het OCMW en andere sociale partners. Huis van het Kind Tienen ontvangt hiervoor een subsidie van de Vlaamse overheid.