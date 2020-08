Stad schrapt alle zomerevenementen, oppositie is kritisch: “Met het virus, de hittegolf én dan nog eens die wateroverlast kan iedereen nu wel wat ontspanning gebruiken” Kristien Bollen

17 augustus 2020

11u56 0 Tienen Eind juli nam de Tiense meerderheid de beslissing om haar zomerprogramma stop te zetten. Tot eind september zijn evenementen dus niet meer toegelaten in onze stad. “Maar is deze beslissing niet te snel genomen?”, vraagt men zich af bij oppositiepartij sp.a Tienen. “De cultuur- en evenementsector bloedt zo al genoeg, en met het virus zelf, de hittegolf én de Eind juli nam de Tiense meerderheid de beslissing om haar zomerprogramma stop te zetten. Tot eind september zijn evenementen dus niet meer toegelaten in onze stad. “Maar is deze beslissing niet te snel genomen?”, vraagt men zich af bij oppositiepartij sp.a Tienen. “De cultuur- en evenementsector bloedt zo al genoeg, en met het virus zelf, de hittegolf én de wateroverlast van de laatste dagen snakt iedereen naar een beetje ontspanning. Met dergelijke beslissing laten we hen in de steek, terwijl alternatieven perfect zouden kunnen, mits gezond verstand.”

“De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad geeft ook duidelijk aan dat evenementen tot 100 - en buiten zelfs tot 200 - mensen perfect mogelijk zijn. Belangrijk is dan wel dat de protocollen worden nageleefd. Het valt te vergelijken met op restaurant gaan, dat mag wel in je bubbel, maar mondmaskers en alcoholgel zijn nooit ver weg”, geeft Jean Defau van oppositiepartij sp.a Tienen mee.

Culturele projecten kunnen wel in Leuven

“Voorbeelden van het social-distancingconcert in Newcastle of de ‘Anderhalvemetersessies’ in Leuven tonen aan dat sfeervolle, gezellige evenementen perfect kunnen. De afgelopen weken doen Tienenaars enorm hun best om de regels goed na te leven. Als we er ons hoofd bij houden en voorzichtig blijven, dan kunnen zulke culturele projecten ook in onze stad en moeten de eerder gemaakte plannen misschien niet allemaal zomaar in de prullenbak”, reageert Defau.

Sector heeft steun nodig

En niet enkel de Tienenaar heeft het moeilijk met het gebrek aan evenementen. “De cultuur- en evenementensector krijgt het al van in het begin zwaar te verduren. Het maakt echter een belangrijk onderdeel van onze samenleving uit. We moeten hen dus blijven steunen en betrekken in deze moeilijke momenten. Met de nodige voorzorgen en hun geweldige creativiteit is sp.a Tienen ervan overtuigd dat we toch een aangename nazomer kunnen krijgen. We roepen de stad Tienen dan ook op om de beslissing van eind juli te herbekijken.”