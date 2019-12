Stad promoot geveltuintjes voor meer groen in het centrum Kristien Bollen

04 december 2019

18u12 0 Tienen De stad Tienen heeft het reglement voor straatgeveltuintjes versoepeld. Zo is voortaan ook de plaatsing van een plantenbak mogelijk en kan je tegen een laag tarief een beroep doen op de technische dienst voor de aanleg van een geveltuintje.

Groen in de stad, het is niet alleen mooi en rustgevend, maar ook goed voor de biodiversiteit én voor onze gezondheid. Met dat idee in het achterhoofd werd dit jaar binnen de stadsdiensten de werkgroep ‘Meer groen in de stad’ opgericht. Deze werkgroep gaat op zoek naar allerlei manieren om de stad te vergroenen en te verfraaien, dit ook met de hulp van de inwoners.

Brengt mensen dichter bij elkaar

Eigenlijk zijn de geveltuintjes op zich niets nieuws. Jëlle Hauglustaine legde er al eentje een aan, zo een vijf jaar geleden reeds. “Voor wat vergroening in de stad”, vertelt de dame die koos voor twee geveltuintjes. Eéntje met blauwe regen en eentje met een chocoladeplant. “Eigenlijk zijn het eenvoudige planten. Op zich zijn het ‘winders’: je kan ze makkelijk aan enkele kabels omhoog laten klimmen zodat ze niet tegen je gevel kleven en die dan kunnen beschadigen. Ook het onderhoud is eenvoudig, enkel wat bijsnoeien”. Toch heeft het nog extra voordelen. “Als je in je ‘tuintje’ bezig bent, stoppen mensen wel vaak om een babbeltje te slaan. Het zorgt niet enkel voor extra groen in de stad, het brengt de mensen ook dichter bij elkaar”.

De stad Tienen had al een reglement in verband met geveltuintjes. Dit is nu versoepeld en uitgebreid. “Bij de aanleg van een geveltuintje worden er één of meer stoeptegels weggenomen voor het aanplanten van gevelgroen”, verduidelijkt schepen van duurzaamheid Paul De Cort. “Hierbij moet er wel 1,20 meter doorgang overblijven, maar in bepaalde omstandigheden kan hier voortaan van afgeweken worden. Daarnaast mogen inwoners nu ook bakken met (klim)planten plaatsen. Op termijn zal de stad ook dergelijke bakken te koop aanbieden.”

Technische dienst

“Nieuw is ook dat je voor de aanleg van een geveltuintje een beroep kan doen op de technische dienst”, vervolgt de schepen. “In dat geval hoef je zelf enkel voor potgrond en planten te zorgen, de werklieden doen de rest. Dit aan een zeer voordelig tarief. Voor een geveltuintje van maximum een halve meter breed betaalt men 50 euro, voor een tuintje van een halve tot één meter breed is dit 70 euro. Bij stadsvernieuwingsprojecten waarbij ook de voetpaden heraangelegd worden, zal proactief aan de buurtbewoners gevraagd worden of ze een geveltuintje wensen. De aanleg ervan is dan gratis.”

Digitale aanvraag

De richtlijnen zijn terug te vinden op www.tienen.be/straatgeveltuintje. Hier kan men ook een digitale aanvraag indienen om een geveltuintje aan te leggen. Na goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, kan men verder aan de slag.

Wie meer info of tips wenst, is welkom bij de dienst leefmilieu in het stadhuis (tel 016 80 57 92 of mailt naar leefmilieu@tienen.be).