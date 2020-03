Stad plaatst waarschuwingsborden aan speeltuinen Kristien Bollen

18 maart 2020

19u35 0 Tienen In Tienen blijven de buitenspeeltuinen allemaal gewoon open, ondanks het advies van de Nationale Veiligheidsraad. Op het In Tienen blijven de buitenspeeltuinen allemaal gewoon open, ondanks het advies van de Nationale Veiligheidsraad. Op het Ketnet-speelplein Heldenland was zelfs veel volk. De stad volgt de richtlijnen van de gouverneur. De stad plaatste wel waarschuwingsbordjes.

Het speelpleintje langs de Hannuitsesteenweg in Bost was ook woensdag open en er bleek in de late namiddag ook geen waarschuwingsbordje te staan. Twee dames zaten er in het zonnetje te genieten en de twee kinderen genoten volop van de speelboot. De vrouwen waren zich van geen kwaad bewust.

Op het Martelarenplein waren twee medewerkers van de stad waarschuwingsbordjes aan het ophangen. Iedere toegangsweg naar Heldenland werd op die manier voorzien, alsook enkele speeltoestellen zelf. Hier en daar een wandelaar, de bordjes lijken hun effect niet te missen, want de speeltoestellen bleven leeg.

Aan alle speeltuintjes zullen nog in de loop van de dag zulke waarschuwingsbordjes opgehangen worden. Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.