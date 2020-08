Stad overweegt aankoop voormalig pand Jopan voor uitbreiding en renovatie stadhuis Kristien Bollen

02 augustus 2020

15u56 5 Tienen De stad Tienen overweegt de aankoop van de voormalige meubelzaak Jopan, naast het stadhuis. Dat pand werd enkele jaren geleden door de familie verkocht aan NV Gilicon. Intussen heeft de stadsadvocaat gesprekken gevoerd met de huidige eigenaar en heeft men een notaris aangesteld. Het voorstel komt op de agenda van de gemeenteraad in september.

“Het stadhuis is dringend aan wat renovatie toe” zegt burgemeester Katrien Partyka. “De laatste verbouwingen dateren uit de jaren ‘60. Intussen is er heel wat personeel bijgekomen. Bij de verkoop van het pand door de familie hebben we door omstandigheden het pand niet gekocht. Er was toen ook nog geen zicht op de plannen voor de verbouwing en eventuele uitbreiding van het stadhuis.”

Ontoegankelijk en donker kot

Het stadhuis op zich is niet meteen toegankelijk. “De raadszaal en de eerste verdieping zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers” aldus de burgemeester. Heel wat medewerkers werken er zonder enig streepje daglicht te zien. Eigenlijk is het huidige stadhuis gewoon een ‘donker kot’. In het belang van de burgers en de medewerkers is een verdere uitbreiding en renovatie noodzakelijk. Ook willen we op termijn de medewerkers van het OCMW die nu nog gevestigd zijn in het Sociaal Huis, in het stadhuis onderbrengen. Een eventuele aankoop van de voormalige meubelzaak zou al een stap in de goede richting zijn. Maar dat bespreken we verder in september.”