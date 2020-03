Stad opent infolijn voor vragen over lokale maatregelen Vanessa Dekeyzer

16 maart 2020

12u05 6 Tienen Vanaf vanmiddag 12 uur activeert de stad Tienen een infolijn voor mensen met vragen over de maatregelen die op lokaal vlak genomen worden. Het nummer 016/80.58.30 is elke werkdag doorlopend van 8 tot 16 uur bereikbaar.

“De stad Tienen volgt de situatie in het kader van het coronavirus op de voet”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Op www.tienen.be/corona vind je rechtstreekse linken naar de FAQ-lijst van het federale crisiscentrum die regelmatig geactualiseerd wordt, het laatste nieuws uit Tienen en de maatregelen die op lokaal vlak genomen worden. Ook via de Facebook- en Twitterpagina van de stad wordt regelmatig een stand van zaken gegeven.”

Om de mensen nog beter te informeren, wordt vanmiddag ook de hulplijn 016/80/58.30 ingezet. Inwoners met specifieke vragen over de situatie in Tienen kunnen hierop terecht. Voor alle andere vragen verwijst de stad nog eens graag naar de algemene contactgegevens van de federale overheid: www.info-coronavirus.be, het gratis infonummer 0800/14.689 (met vragen over gezondheid) en het gratis infonummer 0800/12.033 (met vragen over economie).