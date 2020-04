Stad lanceert campagne ter ondersteuning van lokale handel Kristien Bollen

06 april 2020

18u03 1 Tienen Na een reeks fiscale maatregelen, lanceert de stad Tienen vandaag een campagne om de lokale handelaars in deze moeilijke periode te ondersteunen. Op www.tienen.be/kooplokaal werden alle handelszaken gebundeld. Het aanbod wordt bekendgemaakt via affiches en een Facebookadvertentie.

De dienst economie van de stad Tienen startte twee weken geleden al met het samenstellen van een lijst met handelszaken die tijdens deze coronacrisis open zijn of met een webshop, levering aan huis of afhaaldienst werken. De gegevens werden ingegeven in het platform van Vlaanderen online, zodat ze nu via www.tienen.be/kooplokaal geraadpleegd kunnen worden.

De stad liet bijkomend affiches ontwerpen die verdeeld werden naar de handelszaken en supermarkten en lanceert vandaag ook een digitale campagne via de sociale media. Op die manier wil ze de inwoners van Tienen stimuleren om hun aankopen te blijven doen bij de Tiense ondernemers. Handelszaken die nog niet in het platform opgenomen werden of hun gegevens willen wijzigen, kunnen dit eenvoudig zelf via www.vlaanderenonline.be/register. Bij vragen kan men contact opnemen met de dienst economie op het nummer 016 80 57 67 of via mail naar lokaleeconomie@tienen.be.