Stad krijgt meer dan tien miljoen euro extra investeringsruimte. “We gaan dit zinvol gebruiken” Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

Dankzij het Vlaams regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. Tienen wordt hier ook onder gerekend en kan dus mee profiteren van het akkoord van de nieuwe Vlaamse regering, waar Open Vld deel van uitmaakt.

“Voor Tienen levert het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst meer dan 2,7 miljoen euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens meer dan 7,4 miljoen euro. Dit is dus samen goed voor meer dan 10 miljoen extra investeringsruimte,” reageert Bram Delvaux (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening en Financiën. “Sinds kort kennen we de resultaten van onze burgerbevraging in Tienen en ik ben dan ook zeer verheugd dat we deze centen kunnen koppelen aan wat de burger ons gevraagd heeft. De bedoeling is niet om dit geld zomaar voor eender wat te gebruiken, maar ik denk in het bijzonder aan het inzetten op netheid van onze stad en de aanleg van fiets- en voetpaden.”