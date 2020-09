Stad koopt pand Jopan, volgens Sp.a had dat al in 2016 moeten gebeuren: “Dan hadden we ruim 200.000 euro bespaard” DDH KBG

06 september 2020

14u42 4 Tienen De Sp.a in Tienen betreurt het feit dat de stad nu pas overgaat tot de aankoop van het pand van de voormalige meubelzaak Jopan en dat niet deed in 2016 toen het ook te koop stond. “Op die manier hadden we 200.000 euro kunnen besparen.”

“In 2016 kreeg de stad al de kans om het pand te kopen voor 390.000 euro maar deed dat toen niet. Vandaag betaalt Tienen er 625.000 euro voor, ruim 200.000 euro meer dan toen dus”, zegt Sp.a-fractieleider Nele Daenen.

De hogere prijs is volgens de oppositiepartij alvast niet te wijten aan een meerwaarde door restauratiewerken. “Integendeel: het heeft jaren leeggestaan. Dit dossier kost de Tiense stadskas én de Tienenaar zelf onnodig veel geld.”

Nog steeds te veel betaald

De Sp.a betwijfelt bovendien of de stad ook niet te veel betaalde voor het pand. “De geschatte waarde bedraagt 600.000 euro, waarom betaalt Tienen er dan 625.000 euro voor? Blijkbaar vindt men de meerwaarde die de huidige eigenaar op amper 3 jaar kan realiseren nog te weinig. Onbegrijpelijk!”

Daenen en haar partij blijven wel voorstander van de aankoop. “Het pand is immers ideaal om de ‘Nieuw Stadhuis’-visie uit te werken en de diensten van het OCMW te integreren binnen de stadsdiensten. Het had alleen goedkoper gekund”, besluit Daenen.

Nuance

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) relativeert: “Over de aankoop van pand Jopan is er door de stad Tienen 30 jaar getalmd. Ook in 2016 is het pand de laatste keer van eigenaar veranderd. Door dit bestuur is er nu een duidelijke visie uitgetekend: alle stadsdiensten, inclusief het Sociaal Huis, worden gehuisvest op de Grote Markt. We doen dat om een efficiëntere en betere dienstverlening te garanderen aan onze burgers en daar is in het verleden veel tijd verloren gegaan, de prijzen zijn daarbij ook niet dezelfde gebleven. Anderzijds hebben we nu een duidelijke visie en een plan. De meerprijs die we nu betalen kunnen we compenseren door onze medewerkers efficiënter te huisvesten, tegelijk maken we een grote meerwaarde voor het centrum. Een administratief centrum in het hart van de stad brengt leven en maakt een kwalitatieve stadsontwikkeling mogelijk.”