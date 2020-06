Stad en asiel doen oproep: meld zwerfkatten via zwerfkatten@tienen.be Vanessa Dekeyzer

09 juni 2020

14u31 0 Tienen In de lente worden er elk jaar een heleboel kittens geboren. Om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden, organiseert de stad Tienen in samenspraak met het dierenasiel een jaarlijkse campagne.

Sinds de zomer van 2016 loopt er in Tienen samen met het dierenasiel een sterilisatieproject voor zwerfkatten. Vorig jaar werden 164 zwerfkatten gesteriliseerd. “We zijn heel blij dat we zowel in 2018 als in 2019 een substantiële stijging in het aantal sterilisaties konden melden. Uiteraard is het sterilisatieproject een werk van lange adem en hopen we die trend de komende jaren verder te kunnen zetten”, zegt Sébastien Tonneus van dierenasiel Tienen.

Knipje in oor

Om de inzet van de stad, de dierenartsen en de vrijwilligers van het dierenasiel te doen lonen, wordt er een oproep gedaan. Inwoners van Tienen kunnen melding maken van zwerfkatten via zwerfkatten@tienen.be. De dieren zullen met een kattenval gevangen worden en door een medewerker van het dierenasiel naar een dierenarts gebracht worden. Na de ingreep krijgt de kat een knipje in het oor en wordt ze opnieuw vrijgelaten. Ook huiskatteneigenaars zijn sinds april 2018 verplicht hun eigen katten te laten steriliseren/castreren. Zo vermijdt men dat nakomelingen van hun katten opnieuw tot een toename van de zwerfkattenpopulatie leiden.