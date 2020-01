Stad breidt aantal Blue-bikes uit wegens succes Vanessa Dekeyzer

22 januari 2020

11u28 3 Tienen De Blue-bikes aan het station van Tienen zijn een succes. Vorig jaar werden er 1.573 ritten gemaakt door de stad. Om aan de vraag te blijven beantwoorden, worden er vier extra deelfietsen ingezet. Hierdoor zijn er voortaan twaalf Blue-bikes beschikbaar.

Je eindbestemming ligt meestal verder dan waar trein, tram of bus je brengen. Om die laatste kilometers vlot, snel en comfortabel te overbruggen, is er Blue-bike. Twee jaar geleden kreeg ook Tienen de eerste deelfietsen aan het station. En die blijken goed te worden gebruikt. “In Tienen tellen we 81 inwoners met een abonnement”, zegt Linda Sonck, business development manager Blue-mobility. “Vorig jaar werden er in Tienen 1.537 ritten gemaakt. Dat is een stijging van maar liefst 74 procent ten opzichte van 2018.”

De fietsen zijn voorzien van zeven versnellingen en een boodschappenmandje en worden regelmatig onderhouden. Ze kunnen 24 uur op 24, 7 dagen op 7 ontleend worden. “Het systeem is eenvoudig”, zegt schepen Paul De Cort (Groen). “Wie zich als abonnee registreert op www.bluebike.be, krijgt binnen de vijf werkdagen een gebruikerskaart toegestuurd. Hiermee kan je tot twee fietsen tegelijk ontlenen via de sleutelautomaat. Na gebruik breng je de Blue-bike gewoon terug naar dezelfde locatie.”

Een jaarabonnement op Blue-bike kost 12 euro. Daarnaast betaalt de gebruiker per dag dat hij of zij een fiets ontleent 1,15 euro. Dat is een extra voordelig tarief dankzij de tussenkomst van de stad Tienen en de Vlaamse overheid, die elk 1 euro bijpassen.

Meer info kan je vinden op www.blue-bike.be.