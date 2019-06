Stad breidt aanbod feestmateriaal uit vdt

06 juni 2019

11u32 7

De stad Tienen wil verenigingen en andere organisatoren nog meer ondersteunen bij het opzetten van evenementen. Daarom werd de lijst van feestmateriaal dat bij de technische dienst ontleend kan worden uitgebreid. Naast een sanitaire wagen, kan ook het mobiel podium voortaan voor grotere evenementen aangevraagd worden.

“We willen het samenkomen en ontmoeten van mensen stimuleren”, zegt schepen van Vrije Tijd Wim Bergé (CD&V). “Verenigingen en organisatoren van evenementen kunnen bij de uitleendienst van de technische dienst terecht voor het ontlenen van allerlei feestmateriaal tegen een democratische prijs. Dit gaat van nadarhekken tot podiumelementen, tafels en stoelen en nog veel meer. Om organisatoren nog beter te ondersteunen, wordt de lijst met uit te lenen materialen geactualiseerd en aangevuld. Zo kunnen organisatoren van evenementen en buurtfeesten nu ook partytentjes, evenementenkits en een gloednieuwe mobiele sanitaire unit aanvragen. Vooral naar deze laatste was er veel vraag.”

Organisatoren van een groot buurtinitiatief kunnen voortaan ook één keer per jaar het mobiel podium ontlenen. Tot hiertoe werd dit enkel voor de eigen evenementen van de stad ingezet. “De werking van de uitleendienst zal in een volgende fase verder geoptimaliseerd worden”, gaat schepen Bergé verder. “Zo wil de stad het reglement in overleg met organisatoren aanpassen, inzetten op digitalisering van de aanvragen en eventueel bekijken of de uitleendienst van de jeugddienst en deze van de technische dienst samengevoegd kunnen worden.“

Meer info over het uit te lenen feestmateriaal is terug te vinden op www.tienen.be/uitleendienstfeestmateriaal.