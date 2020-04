Stad annuleert eigen evenementen tot en met 31 augustus Kristien Bollen

29 april 2020

15u22 8 Tienen De nationale veiligheidsraad heeft vorige vrijdag zijn afbouwplan voorgesteld. Omdat het ingaan van heel wat maatregelen nog erg onzeker is en afhangt van de verdere evolutie van het coronavirus, houdt de stad Tienen de huidige lokale maatregelen nog even aan. Wel werd alvast beslist om alle eigen evenementen te annuleren tot en met 31 augustus.

Tot en met zondag 31 mei blijven de stads- en OCMW-diensten volgens afspraak werken. De inwoners worden aangemoedigd om documenten zoveel mogelijk digitaal of telefonisch aan te vragen. Ze kunnen langskomen, maar volgens afspraak. Dit geldt ook voor de snelbalie in het stadhuis. Afvalzakken en GFT-stickers zijn verkrijgbaar in de warenhuizen. Een overzichtslijst is beschikbaar op www.tienen.be/corona.

Het Vrijetijdscentrum, de Streekshop, het stadsarchief, museum het Toreke en het zwembad blijven gesloten tot en met zondag 31 mei. Tot deze datum blijft ook de bibliotheek met afhaalmomenten werken en worden de zitdagen in het Sociaal Huis afgelast. Voor de heropstart van de lessen van ART wachten we op richtlijnen van het departement onderwijs.

Activiteiten van derden die plaatsvinden in de stadsinfrastructuur (zalen Houtemveld, vergaderzalen VTC, ontmoetingscentra) zijn sowieso niet toegelaten tot eind mei. Nadien wordt de situatie bekeken in functie van de federale richtlijnen.

Huwelijken

Voor burgerlijke huwelijken in het stadhuis blijft de situatie ongewijzigd. Deze kunnen enkel in aanwezigheid van de getuigen plaatsvinden.

De speelpleinen blijven afgesloten. Vissen in het Vianderdomein zal vanaf maandag 4 mei terug mogelijk zijn, zij het enkel voor Tienenaars (niet-essentiële verplaatsingen zijn nog altijd niet toegelaten) en met een maximum van 30 vissers verspreid over het hele domein.

De stad annuleert eigen evenementen en activiteiten tot en met 31 augustus. Of kleinschalige evenementen en vakantiekampen voor de kinderen toegelaten zullen worden in de zomer, is nog even afwachten.