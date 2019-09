Staande ovatie voor openingsconcert Klassiek in de Kapel Vanessa Dekeyzer

21 september 2019

14u17 3 Tienen Het openingsconcert van Klassiek in de Kapel was een groot succes. Bijna 130 mensen hadden een kaartje gekocht voor het Italiaanse Roma Opera Omnia.

De kapel in het Oude College was voor deze gelegenheid zeer mooi aangekleed. Atelier Night Light, pas bekroond met een Handmade in Belgium-label, zorgde voor prachtige luchters en sfeerverlichting, Phixum plaatste een videoscherm met nuttige informatie en kunstenaars van Atelier-X zorgden voor mooie, op muziek geïnspireerde, kunstwerken. Het publiek bedankte het Italiaanse gezelschap met een minutenlange staande ovatie. Organisatoren Jacques Kinnaer en Bart Debbaut zijn dan ook erg tevreden. “De opkomst overtrof onze verwachtingen en de reacties na afloop van het concert waren hartverwarmend en bemoedigend.”

Binnen twee weken kondigt zich het tweede concert aan van Klassiek in de Kapel: het GoYa Quartet Amsterdam met Sylvia Huang, laureate en publieklieveling van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool 2019. Dit zal plaatsvinden in de O.L.V.-ten-Poelkerk op de Grote Markt. En op 25 oktober brengt het Ataneres Ensemble een bijzondere mix van videobeelden en minimalistisch, hedendaagse klassieke muziek. “Voor beide concerten loopt de ticketverkoop als een trein”, vertelt Bart enthousiast.

Tickets voor deze en alle volgende concerten zijn te koop in De Gouden Schaar, in de Belfiuskantoren van de regio en online via www.klassiekindekapel.be.