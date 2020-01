Sportcentra in onze regio krijgen heel wat nieuwe leden met goede voornemens over de vloer Vanessa Dekeyzer

09 januari 2020

14u04 5 Tienen Het jaar is een goede week ver. Voor de sportcentra in onze regio is 2020 al bijzonder goed gestart, want een van de bekendste goede voornemens is: meer bewegen. “Er zijn altijd mensen, die na een tijdje afhaken, maar met een goede begeleiding, kan je wel volhouden”, klinkt het.

Het is elk jaar een weerkerend fenomeen. Net na de nieuwjaarsdagen hebben de mensen de beste voornemens voor een nieuw jaar en trekken de sportschoenen aan, op weg naar de fitnessclub. “Opvallend hierbij is dat inderdaad vele mensen denken aan de overtollige kilo’s die er af zouden moeten, maar een nieuwe trend is dat een groot deel van de mensen naar de fitnessclub komt om te werken aan zijn of haar gezondheid en aan het energielevel. Sporten, bewegen in het algemeen, geeft immers een lichaam vol energie”, aldus Kristof Geeraerts van fitnesscentrum Fit Factory Amplitude in Tienen.

Goede begeleiding

“Het startschot wordt eigenlijk reeds begin december gegeven. Mensen willen zich blijkbaar voorbereiden op de kerstdagen, waar je gezeten aan een fijne familietafel, kan genieten van de beste dranken en gerechten. Alle extra calorieën die dan verbrand worden in de fitnessclub, zijn dan meegenomen”, gaat Kristof verder. “Uiteraard zijn er veel mensen die na een tijd vechten tegen de goede voornemens en het beginnersritme van minstens twee dagen per week te bewegen, moeilijk volhouden. Maar een goede en professionele begeleiding door coaches die je motiveren, uitdagen en bijsturen, voorkomt dit euvel.”

Die stelling hanteert men ook bij sportcentrum Karteria Diest. “Januari is voor ons zeker een drukkere maand omwille van de goede voornemens”, zegt Nathalie Henkens. “Sommige nieuwe mensen zullen voor lange tijd bij ons blijven en écht hun passie vinden. We zien ook oude bekenden terugkeren die vol goede moed aan een gezond 2020 beginnen. Helaas houdt een gedeelte van de klanten het niet vol, maar we merken dat mensen die zich goed laten begeleiden, wél volhouden! Het is dan ook belangrijk dat men goed nadenkt over welke sport hen ligt. Gelukkig is er bij ons keuze te over en vinden mensen door het uitproberen van verschillende sporten hun nieuwe hobby! Meer info vinden de mensen op www.karteriadiest.be.”

Bijna wachtlijst

En ook in de crossfitcentra ziet men heel wat nieuwe leden toestromen. “Sinds dit weekend zijn zowel de huidige leden als nieuwe leden weer massaal paraat, wat ertoe leidt dat we bijna een wachtlijst moeten hanteren voor nieuwe leden”, zeggen Lode Verschuere en Gaël Bosmans van Crossfit district10 in Tienen. “De meesten kiezen voor een jaar sporten. Dat is de afspraak die ze met zichzelf maken. Door de intense begeleiding zien we dat het grootste gedeelte daarvan volhoudt. Er is ook een community hier: mensen zien elkaar vaak en worden vrienden. Dat is mooi om te zien!”