Spit het verleden onder je voeten uit tijdens de Archeologiedagen



Kristien Bollen

05 oktober 2020

11u12 0 Tienen Tijdens de Archeologiedagen op 9, 10 en 11 oktober zorgen zo’n 76 organisatoren voor meer dan 80 activiteiten over heel Vlaanderen waarin het brede publiek, van archeologiefanaat tot nieuwsgierige, alle facetten van archeologie kan uitspitten. Nieuw dit jaar zijn de (digitale) activiteiten die men ook van thuis uit kan doen. In Vlaams-Brabant staan er activiteiten op het programma in Boutersem, Tienen en Zoutleeuw.

Corona zorgt voor een bijzondere editie van de Archeologiedagen

Kort na de vorige succesvolle editie, met 27.000 bezoekers en ongeveer 90 activiteiten, bundelden de Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum voor Vlaamse Archeologie (FVA) opnieuw hun krachten om deze derde editie op poten te zetten. Met de Archeologiedagen willen ze een antwoord bieden op de interesse die er bij veel mensen is voor archeologie en zo ook het draagvlak voor archeologie in Vlaanderen versterken.

Het coronavirus stak ook stokken in de wielen van de organisatie van de Archeologiedagen, maar uitstel was gelukkig geen afstel. Dankzij het succes van vorig jaar en de passie en creativiteit van alle organisatoren, werd de geplande editie in mei uitgesteld naar het najaar. Uiteraard met een programma dat rekening houdt met alle coronamaatregelen.

Meer dan 80 activiteiten voor jong en oud, specialist of nieuwsgierige

Deze derde Archeologiedagen zijn dus een bijzondere editie. Er zijn traditionele, maar ook innovatieve “fysieke” activiteiten die je individueel, in een kleine groep, thuis of buitenshuis kan beleven. En ook in digitale vorm valt er heel wat te spitten in ons verleden. Het resultaat is in elk geval een nog gevarieerder en gespreider aanbod: voor thuis of buitenshuis, digitaal of traditioneel analoog, om individueel, in beperkt groep of in klasverband te beleven.

De teller staat vandaag op zo’n 80 activiteiten, waarvan een 20-tal in Vlaams-Brabant en meer bepaald in Asse, Bellingen (Pepingen), Boortmeerbeek, Boutersem, Grimbergen, Halle, Heverlee (Leuven), Landen, Leuven, Relegem (Asse), Roosdaal, Tienen en Zoutleeuw. In het aanbod zitten workshops, rondleidingen, speurtochten, wandelingen, lezingen, activiteiten voor scholen en open dagen met bijzondere aandacht voor de families.

“We zetten in ons erfgoedbeleid sterk in op publiekswerking en sensibilisering rond onroerend erfgoed”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. “De Archeologiedagen nemen hierin een belangrijke plaats in. De diversiteit aan lokale organisatoren en activiteiten toont aan dat er in Vlaams-Brabant veel interesse is om het verleden onder onze voeten op een creatieve manier aan een breed publiek kenbaar te maken

Men kan onder meer een opgraving bezoeken, wandelen met gids of app, een skelet puzzelen, een Romeinse villa bouwen met Minecraft, een tentoonstelling bezoeken, op speurtocht gaan in de natuur of het museum.

Ook voor wie liever thuis blijft is er heel wat te beleven, zoals spelletjes, quizzen, kooksessies of een bakwedstrijd.