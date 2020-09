Speelster test positief : hele ploeg van eerste nationale Eva's Tienen in quarantaine Kristien Bollen

30 september 2020

18u59 0 Tienen De vrouwenvoetbalploeg van eerste Nationale, Eva’s Tienen, is in quarantaine. Zaterdag testte een van de speelsters van de A-ploeg positief op het coronavirus. Uit voorzorg zijn nu alle dames, dus ook die van de B- en de C-ploeg, in quarantaine gezet.

“Zaterdag bleek net voor de bekerwedstrijd tegen AA Gent dat één van onze speelsters positief was”, zegt voorzitter Wouter Lissens. “De wedstrijd is niet doorgegaan. Aan alle speelsters werd ook gevraagd om naar de huisdokter te gaan en zich te laten testen. Ook uit voorzorg hebben we de B-ploeg die in eerste provinciale speelt en de C-ploeg in derde provinciale in quarantaine geplaatst. Uit de resultaten blijkt dat alle anderen tot nu toe negatief hebben getest. Alle trainingen en de volgende twee wedstrijden zijn meteen afgelast. Tegen 10 oktober ondergaan alle speelsters nog een test. Als die allemaal negatief zijn kunnen we de activiteiten met de A-ploeg hervatten. Het zal dus niet eenvoudig zijn om al die wedstrijden in de al zo druk gevulde kalender kunnen in te plannen.”