Speciale editie Kweikersdag brengt verrassing met zich mee: Reus Nieke bevalt van flinke zoon

Tienen

De stad Tienen vierde zaterdag haar stadsfeestdag (Kweikersdag). Hoewel door corona de geplande feestelijkheden niet door konden gaan zoals in normale omstandigheden, was het wel een editie om nooit meer te vergeten. Reus Nieke is namelijk bevallen van een zoon. Daarbij werkte OpgewekTienen een heel alternatief programma met foto’s en filmpjes uit en was alles vanaf 10.10 uur live te volgen in Pand10 en via de livestream