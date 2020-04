Sp.a ziet PleinaFair in het water vallen op 1 mei en viert dan maar feest van de solidariteit Vanessa Dekeyzer

28 april 2020

13u42 0 Tienen Het zijn de laatste dagen voor 1 mei. Normaal gezien zouden heel wat vrijwilligers in en rond Tienen nu enorm in de weer zijn om er op de Dag van de Arbeid weer een enorm feest van te maken. Sp.a zorgt dit jaar voor een alternatieve versie van PleinaFair.

“Deze uitzonderlijke tijden vragen om een uitzonderlijk feest”, zegt Kjell Coel, voorzitter sp.a Tienen. “We gaan dan ook voluit voor een feest van de solidariteit. Met een groep vrijwilligers gaan we al onze leden bellen de komende dagen. We willen even kijken hoe het nu met hen gaat, tonen dat we er staan en dat iedereen voor ons meetelt, niet enkel bij verkiezingen en evenementen, maar ook gedurende deze moeilijke tijden.”

De leden worden ook opgeroepen om vrijdag naast een wit doek ook een rood doek uit te hangen. “Dat is namelijk de kleur van solidariteit”, zegt Nele Daenen, fractieleider sp.a Tienen. “Deze periode toont nog meer aan hoe solidair we moeten zijn en hoe we zorg moeten dragen voor elkaar.”

Sp.a Tienen sloeg ook de handen in elkaar met alle sp.a-teams uit het Hageland. “Alle leden zullen een kaartje in hun bus krijgen om hen een hart onder de riem te steken en om hen te vragen nog even vol te houden, dit van Hoegaarden tot Linter of van Boutersem tot Landen. Want solidariteit kent geen grenzen”, klinkt het nog.

